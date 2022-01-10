عالم يفجر مفاجأة بخصوص ظهور سلالة «دلتا كرون».. هل صنعت بأياد بشرية؟

كشف أستاذ علم الفيروسات في الكلية الامبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب بلندن، إريك توبل، مفاجأة بخصوص سلالة «دلتا كرون» المزدوجة، مشيرا إلى أنها ناتجة عن تلوث وقع في المختبر، الذي جرت فيه عملية الفحص، مؤكدا أن المتحور «لا يدعو للقلق».

استنتاج خاطئ لسلالة «دلتا كرون»

أوضح «توبل»، أن متحورات كورونا تعيد اتحاد جينوماتها، بالإضافة إلى تشكيل سلالات جديدة، في حين أن الوضع يبدو مختلفا لسلالة «دلتا كرون» المزدوجة، معتقدا وجود استنتاج خاطئ، لأن التفاصيل الجينية الخاصة به لا تشبه متحورات الفيروس، لكنه لم يوضح الأسباب المحتملة لحدوث التلوث، ودور العنصر البشري فيه.

وتوقع خبير الفيروسات، في الوقت ذاته، ألا يتفشى متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد، لفترة طويلة بين عدد كبير من المواطنين، للدرجة التي تؤدي إلى حدوث اندماج بينه وبين المتحورات الأخرى للفيروس.

أول ظهور للسلالة المزدوجة

يذكر أن عالم الأحياء الدقيقة وأستاذ العلوم البيولوجية بجامعة قبرص، ليونديوس كوستريكيس، اكتشف الجمعة الماضية، سلالة جديدا من فيروس كورونا، أطلقت عليها اسم «دلتا كرون»، تعبيرا عن امتزاج متحوري «أوميكرون» و«دلتا»، مرجعا سبب التسمية بهذا الاسم إلى التشابه الكبير في جينات كل من متحور «أوميكرون» و«دلتا»، مضيفا أن فريقه اكتشف إصابة ما يقرب من 25 مصابا بهذه السلالة.

وأضاف «كوستريكيس»، خلال مؤتمر صحفي عقد السبت الماضي، أن السلالة المزدوجة الجديدة، لها أساس جينى مماثل لنسخة «دلتا»، إذ أنها تضمن طفرات عديدة يحتوى عليها المصاب يمتحور «أوميكرون»، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم

شهد العالم فى الأسابيع الماضية، ارتفاعا قياسيا فى الإصابات بفيروس كورونا، مع الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون» الجديد، إذ ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة حول العالم، وصلت إلى 307 ملايين و174 ألفاً و 30 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و488 ألفا و 597 حالة وفاة.