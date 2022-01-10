إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي بني سويف» الغربي

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور وجروح في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين مركز سمسطا نطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

بلاغ لشرطة النجدة بحادث مروري بصحراوي بني سويف الغربي

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين مركز سمسطا نطاق المحافظة، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

أسماء المصابين في حادث بني سويف

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارتين نقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وهم صبحي صالح سليمان، 67 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وصبري احمد محمد، 72 سنة، مصاب بجروح وكدمات، ومحمد فتحي رجب، 38 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وسعيد صبحي صالح، 39 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج، وسيد احمد صالح، 50 سنة، مصاب بجروح وكدمات، جميعهم يقيمون مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وجرى رفع آثار وحطام الحادث من نهر الطريق لإعادة تسيير حركة المرور، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.