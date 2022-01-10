نجمة مسلسل «La Casa De Papel» بمنتدى الشباب: تراث مصر التاريخي لا يصدق

ظهرت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل «La Casa De Papel» بالحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، موجهة التحية للحضور قائلة: «السلام عليكم».

النجمة الإسبانية: أشكركم جميعا.. أتشرف بحضوري منتدي الشباب

وحيت النجمة الإسبانية خلال كلمتها، ضيوف منتدى شباب العالم الذي يعقد بشرم الشيخ، في نسخته الرابعة: «صباح الخير أشكركم جميعا، ومن دواعي شرفي أن أكون معكم اليوم وحضور المنتدى مع كل هؤلاء الشباب».

إيتزيار إيتونو: هذه المرة الثانية التي أزور بها مصر

واستكملت نجمة مسلسل «La Casa De Papel» حديثها قائلة: «هذه المرة الثانية التي أزور بها مصر، إذ زرت مصر في عام 1998 وزرت الأماكن الأثرية في هذا البلد، وهذه الأرض لا يمكن أن نصدق ما بها من تراث تاريخي».

وتهدف فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

وجرى إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.

وللمرة الأولى، تستخدم المنصة تقنية تتيح للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث تُمنح نقاط عن كل مشاركة في فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية photo booth.