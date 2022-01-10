التعليم: تعقيم المدارس وتقليل عدد الطلاب بلجان الامتحانات لمواجهة أوميكرون

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن جميع المديريات التعليمية انتهت من الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بدءا من يوم 15 يناير الجاري، مشيرا إلى أنه سيجرى تنفيذ خطة شاملة لتعقيم اللجان الامتحانية ودورات المياه قبل عقد الامتحانات بنحو 24 ساعة، للوقاية من تفشي متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

تقليل أعداد الطلاب وغرف عزل بلجان الامتحانات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تعقيم جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وخاصة لجان الامتحانات بشكل جيد، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، لافتا إلى أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 15 طالبا في كل لجنة، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، موضحا أنه سيتم تجهيز غرف عزل كورونا داخل اللجان الامتحانية، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بكورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل.

شوقي:عقد الامتحانات في لجان بالمدارس وليس المنازل بسبب أوميكرون

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن تعقد أي امتحانات في المنازل بسبب أوميكرون، وأن جميع الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة كاملة في المدارس، موضحا أن جميع اللجان ستكون معقمة تماما ضد كورونا، مطالبا جموع الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى متحور أوميكرون.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المناهج حتى نهاية ديسمبر 2021

وأشار شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه لا يمكن تأجيل امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بسبب فيروس كورونا، منوها إلى أن الوزارة تقوم بمجهود جبارة، لتسيير العملية الامتحانية رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن كورونا، مؤكدا أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي تغطي ما تمت دراسته حتى نهاية ديسمبر 2021.