بطلة La Casa De Papel: الثقافة والفن يمكنهما التغلب على تداعيات كورونا

ظهرت الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل La Casa De Papel، في حفل افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، ووجّهت تحية للحضور في القاعة، قائلة: «السلام عليكم».

وقالت بطلة La Casa De Papel: «أنا ممثلة من إقليم الباسك، وعُرفت بدوري في مسلسل بيت من ورق، وأعتقد أنّ الكثيرين عرفوني من هذا الدور، وأنا اليوم أتيت لأتحدث إليكم ولكل الشباب، كيف يمكن أن نجعل للثقافة دور خاص، بعد ما حدث من اجتياح الجائحة للعالم وألزمتنا منازلنا».

بطلة La Casa De Papel: الثقافة يمكنها أن تضمّد جروحنا

وتابعت إيتونو: «للثقافة دور كبير، يمكن من خلالها أن تلتئم جروحنا، ويمكن أن نتغلب أيضا بمعنويات قوية عن طريق الثقافة والفن، حيث رأيت الكثير من المسلسلات من دول مختلفة خلال فترة العزلة التي فرضت علينا».

الشباب مستقبل الكوكب

وأضافت الممثلة الأسبانية: «كل ذلك جعل أواصر التواصل تمتد بيننا خلال فترة العزلة، ولهذا السبب أنا هنا معكم، وأود أن أقول للشباب إنّهم مستقبل الكوكب، وأنتم من نضع المستقبل بين أيديكم كأمانة، وإتقان العمل هو سبب السعادة، والتعليم هو بوابتنا لسوق العمل».

واختتمت الممثلة الإسبانية، قائلة: «أقدم لكم التحية من زملائي بالمسلسل، وكل هؤلاء الذين عملوا تلك الفترة، فبفضلكم وبفضل متابعة عملنا نجح المسلسل».