فنانو العالم يروون تجربتهم مع «سنتين كورونا».. «حبس إجباري» ودفء عائلي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي في حفل افتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ، من اليوم وحتى الخميس المقبل، شارك فيه عدد من الفنانين، تحدثوا عن تجربتهم مع فترة العزل الإجباري في بداية أزمة جائحة كورونا.

فنانة روسية: كورونا غيّر وجه الحياة في بلادي

وتحدّثت الفنانة الروسية نيكول ماري كنوس، عما خلّفه ظهور فيروس كورونا، قائلة إنّ الوباء غيّر وجه الحياة في بلادها بشكل كبير، وأجبر المواطنين على تغيير حياتهم، متابعة: «في هذه الفترة كنت موجودة في أمريكا وامتدت إقامتنا لفترة طويلة بسبب إلغاء الرحلات ولم يكن هناك أي وسيلة متاحة للعودة إلى الوطن».

حبس إجباري بسبب كورونا

وأضافت الفنانة ملك الحسيني، خلال كلمتها في الفيلم التسجيلي: أنّها لم تتخيل أن تستمر الجائحة لمدة عامين، واضطرت إلى حبس نفسها في المنزل 3 أشهر لم تر فيها أي شخص.

وتحدّث الفنان محمد الشرنوبي: «اتحبست في البيت لوحدي، وبعدها حسيت إني هتجنن وروحت لأهلي وقعدت معاهم واكتشفت حاجات مسلية، وبقيت أخترع حاجات عشان مزهقش»، أما المغنية البرازيلية تياس ماكيدو، فاعترفت بأنّ الجائحة كان لها الفضل في أن تبقى وقت أطول مع عائلتها، لأن عملها لم يكن ينتهي قبلها.

أما توماس زيوسو من إيطاليا، فقال إنّ الناس خرجوا للغناء في الشرفات، لكنه التزم غرفته وحاول كتابة أغنيات جديدة.

أغنية جديدة لمنتدى شباب العالم

قدّم الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة لمنتدى شباب العالم في حفل افتتاح النسخة الرابعة، برفقة عدد من الفنانين الشباب من مختلف بلاد العالم، حيث تستضيف مدينة السلام شرم الشيخ، المنتدى العالمي بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.