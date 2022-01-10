متطوعو إعلان منتدى شرم الشيخ: «حضرنا بالدراجات النارية من القاهرة»

31 دراجة نارية بأعلام مصر ومنتدى شباب العالم 2022، تنطلق في شوارع وميادين وطرق شرم الشيخ، يقودها شباب من أعمار مختلفة في موكب منظم؛ للترويج عن النسخة الرابعة المنطلقة صباح اليوم الاثنين بـ«مدينة السلام»، ويحضرها عدد كبير من شباب العالم من الجنسيات المختلفة.

دراجات نارية بأعلام مصر ومنتدى شباب العالم

«متطوعي الشباب والرياضة للدراجات النارية»، شباب وأشخاص من أعمار مختلفة ما بين العشرينات إلى الستين عاما، من محبي قيادة الدرجات النارية «بايكرز»، يشاركون بشكل تطوعي في الإعلان الرسمي لمنتدي شباب العالم العالم بدورته الرابعة، من خلال موكب منظم بأعلام مصر والمنتدى، كجزء من «البرومو» الخاص بالحدث، وهو ما كشفوا عن تفاصيله لـ«الوطن».

31 «بايكر» متطوعين في إعلان منتدى شباب العالم

يومان قضاهم مجموعة «فاملي بايكرز» المتكونة من 31 شخصا من محبي الدراجات النارية في تصوير إعلان منتدى شباب العالم، بقيادة رشدي أبو زيد، المسؤول عن الجروب، موضحًا أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تواصل معهم لتمثيل مصر بدرجاتهم النارية في تصوير الإعلان، وهو ما يفعلوه في غالبية الأحداث الرياضية والرسمية.

تصوير الإعلان المقرر طرحه من اليوم الاثنين حتى انتهاء فعاليات منتدي شباب العالم، استغرق من جروب «فاملي بايكرز» الأربعاء والخميس الماضيين، إذ تم اختيار الـ31 مشاركا من بين 7 آلاف من محبي الدراجات النارية، وهو الأمر الذي جعل «رشدي» يشعر بالفخر لذلك، لافتا إلى أنهم شاركوا في افتتاحات كبرى مثل إعلان مدينة «الجلالة».

رشدي: «شرم الشيخ بقت أحلى»

«حسيت إني بعمل حاجة لمصر»، هكذا عبر «رشدي» عن شعوره بالمشاركة في الإعلان الرسمي لمنتدى شباب العالم، مضيفًا أن شرم الشيخ تغيرت كثيرًا عن السابق، والطرق والكباري الجديدة والفنادق والشوارع بها جعلتها أجمل من السابق: «لقينا أجانب كتير عكس ما كنا متخيلين»، متقدمًا بالشكر لوزارة الشباب والرياضة على ترشيحها لهم للمشاركة في الإعلان.

ومن بين الشباب المشاركين في إعلان منتدى شباب العالم ضمن «فاميلي بايكرز» عمر الشعراوي، صاحب الـ25 عاما: «كنت مبسوط جدا»، موضحًا أن الشكل كان جميلا ومنظر سيرهم في موكب بأعلام مصر والمنتدى جعله يشعر بالفخر، خاصة وأنهم سافروا من القاهرة إلى شرم الشيخ في خطين يسيران جنبًا إلى جنب وعادوا بنفس الطريقة.

التغيير الكبير في طرق شرم الشيخ أسعد محبي الدرجات والسفر عبر الطرق السريعة بحسب «عمر»، موضحًا أن معتادين السفر لمسافات طويلة: «كل سنة بنطلع الغردقة بالموتوسيكلات وبيكون معانا كل الأعمار لحد 60 سنة».