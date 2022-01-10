السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي دعم مصر الكامل لتجاوز المرحلة الحساسة بلبنان

قال بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الإثنين، نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

الرئيس يعرب عن دعمه للحكومة اللبنانية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس الوزراء اللبناني ضيفا عزيزا على مصر، مؤكدا الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان، ومعربا عن كامل الدعم له من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة، لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة الراهنة بلبنان.

التجربة المصرية ملهمة

ثمن رئيس الوزراء اللبناني العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معربا عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية في دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيدا بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجا يحتذى به في دول المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة.