قفزة قياسية في إصابات كورونا بإسبانيا.. 20 ألف حالة يوميًا

سجلت إسبانيا، قفزة قياسية جديدة في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، ووصل عدد المصابين إلى 20 ألف حالة لليوم الواحد، بداية من نهاية ديسمبر الماضي وحتى بداية يناير الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان»، البريطانية، فقد سجلت إسبانيا أكثر من 20 ألف حالة إصابة متكررة منذ نهاية الشهر الماضي، إذ تجاوز هذا الرقم حالات الإصابة المتكررة في البلاد، منذ بدء الجائحة مطلع 2020، حتى ديسمبر 2021، التي كانت 17 ألف حالة إصابة متكررة.

انتشار سريع لمتحور «أوميكرون» في إسبانيا

وقال الباحثون في إسبانيا، إنّ سبب العدد المتزايد من الإصابات المتكررة يرجع إلى الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون»، الجديد لفيروس كورونا، إذ وصل إلى درجات لا تصدق بالبلاد، كما قال عالم المناعة، في جامعة بلد الوليد، ألفريدو كوريل، إن حالات الإصابة المتكررة بالفيروس كانت أمرا نادرا على المستوى العالمي في الفترة السابقة على اجتياح المتحور الجديد للبلاد.

متحور «أوميكرون» يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

وكشف تقرير صدر عن باحثين في كلية الإمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب بلندن، في منتصف ديسمبر الماضي، أنّ خطر الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، بسبب متحور «أوميكرون» تزيد بـ 5.4 مرات عن متحور«دلتا»، حيث أكد نيل فيرغسون، في بيان، أنّ تقديم الدراسة دليلا على تأكيد المدى الكبير للغاية الذي يتفادى فيه متحور«أوميكرون»، للمناعة السابقة الناتجة عن الإصابة أو التطعيم.

يذكر أن الإصابات المتكررة بفيروس كورونا، هي حالات الإصابة بالفيروس لمن أصيبوا سابقا بالفعل، وذلك يعني إصابتهم للمرة الثانية.