رئيس وزراء تنزانيا: أتمنى أن يكون منتدى الشباب منصة مستدامة لعالم أفضل

أعرب رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليو، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «نشجع منتدى شباب العالم ليكون منصة مستدامة، والاستماع لكل الرؤى، وتمكين الشباب للانخراط مع صنّاع السياسات، كي نجعل عالمنا عالم أفضل».

تبعات ظهور كورونا على العالم

وأضاف ماجاليو، خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، أنّ العالم بحاجة لآمال جديدة، وأنّ التبعات الاقتصادية التي خلّفها ظهور فيروس كورونا مستمرة في التأثير على العالم، خاصة مع تطبيق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل دول العالم.

وأوضح رئيس وزراء تنزانيا، أنّ جائحة كورونا تسبّبت في تباطؤ قطاع الأعمال، والتأخر في مجال الإنتاج والصناعة، مشيرا إلى جهود العالم في التركيز على التعافي الاقتصادي من أجل نظرة مستقبلية تطلعية.

تأثير كورونا على الدول الأفريقية

وتابع ماجاليو، أنّ الجائحة لم تؤثر على الحكومات فقط، لكنها أثرت كذلك على الحياة اليومية للشباب، لذلك جرى الاعتماد على استراتيجيات الحكومات لتحقيق الرفاهية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا: «رغم مرور عامين على اندلاع الجائحة، لم تتعافى بعض الدول الأفريقية من آثارها السلبية حتى الآن».