رفع كفاءة أنفاق المشاة بميدان الجيزة وتشغيل وصيانة السلالم الكهربائية

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وتوفير حرم أمن لعبور المشاة بعيداً عن حرم الطريق للتيسير على المواطنين ولعدم إعاقة الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن.

حي جنوب الجيزة يرفع كفاءة الأنفاق والكباري

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب برفع كفاءة أنفاق عبور المشاة بميدان الجيزة والتي شملت تنفيذ أعمال نظافه ورفع كفاءة الإنارة وصيانة وتشغيل السلالم الكهربائية للتسهيل علي المواطنين و كبار السن في عبور الطريق.