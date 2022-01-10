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السيسي عن مواجهة مصر لكورونا: «مخفناش.. والعمل لم يتوقف لحظة»

كتب:

شريف سليمان
03:34 م | الإثنين 10 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لم تخشَ من تداعيات فيروس كورونا، وقال عن مواجهة مصر للأزمة: «مخفناش في مصر من كوفيد 19، وفيه شباب من كل حتة في الدنيا موجود وتابع الاجراءات، كنا نتعامل مع كورونا بالإجراءات الاحترازية المشددة، وتم التحسن، وحدث اندفاع للحصول على اللقاحات، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة".

وأضاف الرئيس خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم: «مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف، لا الحياة متقفش، الحياة هتستمر وهنتجاوز آثارها بشكل كامل قريبا».

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