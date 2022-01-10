السيسي: إصابات ووفيات كورونا في مصر إيجابية جدا قياسا ببعض الدول

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره وحتى الآن، قائلا إنّ ما تحقق من نتائج سواء في نسبة الإصابات أو حالات الوفاة في مصر، إيجابي جدا قياسا بالدول التي تقترب منّا في نفس تعداد السكان.

الرئيس: المسار الصحي في مصر أثر في إدارة مواجهة كورونا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» في منتدى شباب العالم، أنّ المسار الصحي كان له تأثير كبير في إدارة مواجهة (كوفيد - 19) في مصر.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.