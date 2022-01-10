السيسي: أطلقنا استراتيجية خاصة بالإغلاق المؤقت للتعامل مع كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دول العالم أخذت إجراءاتها للتعامل مع فيروس كورونا طبقا لتقديراتها لحجم التحدي كإصابة والمنظومة الصحية الموجودة بها.

الرئيس: جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد

وأضاف الرئيس خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، «فيه دول خدت إغلاق كامل لفترات ليست بالقصيرة، وفيه دول خدت إغلاق مؤقت، احنا من الدول اللي أطلقت استراتيجية خاصة بالإغلاق المؤقت مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية التي تكفينا شر هذا المرض بقدر الإمكان»

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.