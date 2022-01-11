حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد تمتعه بالحيوية، والطموح، والإبداع، والتفاؤل، ويبذل قصارى جهده في عمله.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

ينصحك خبراء الفلك أنّه من غير المناسب أن تتخذ قرارات متسرعة وعليك أن تنتبه جيدًا لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

يخبرك الفلك أنّ المريخ في منزل الحب، فحتى إذا كان القمر في وضع معاكس ويسب لك بعض الضغوطات، تستطيع أن تغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.