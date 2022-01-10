منطقة لا تغرب فيها الشمس.. معلومات عن الليالي البيضاء في القطب الشمالي

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي، اليوم، حقيقة وجود منطقة بالكرة الأرضية لا تغرب عنها الشمس لمدة 24 ساعة كاملة كل عام.

وقال القاضي: «المعروف بعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً، ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة؛ فيزداد طوال النهار تدريجياً وينقص طوال الليل، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان، في 21 يونيو، وهو ما يعرف بـالانقلاب الصيفي، فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي والشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

الليالي البيضاء

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في يوم الانقلاب الصيفي يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وبالنسبة للأماكن الواقعة بين خط عرض 47.30 درجة، وخط عرض 66.33 درجة، يتصل الشفق المسائي بالصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة «الليالي البيضاء».

21 يونيو.. الانقلاب الصيفي 2022

وأكد أن الشمس لا تغرب بالنسبة للأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية «خط عرض 66.33 درجة فأكثر شمالاً»، ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة «شمس منتصف الليل»، وفي الوقت نفسه، لا تشرق الشمس بالنسبة للأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية «خط عرض 66.33 درجة فأكثر جنوبا»، ويسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث خلال الانقلاب الشتوي.