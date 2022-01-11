حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العذراء أنّه يمتلك قدرة على حل المشكلات التي يواجهها أو تواجه الآخرين بشكل فعّال، إذ لا يصعب عليه حل المشكلات نظرًا لطريقته الاستثنائية التي يستخدمها في التفكير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الفلك يخبرك أن القمر في منزل الحظ الخاص بك، لذا عليك أن تتبع حدسك وإحساسك، إذ أنّك اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

يتوقع خبراء الفلك أنّه يمكن أن تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرًا جديدًا، وذلك بسبب اقتران الشمس مع أورانوس والذي يعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.