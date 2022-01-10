السفير الأمريكي يعلن إنشاء مجلس للشباب في القاهرة: علينا أن نعمل معا

أعلن السفير الأمريكي لدى مصر، جوناثان كوهين، إنشاء مجلس الشباب التابع للسفارة الأمريكية في القاهرة، قائلا إنّ المجلس يضم عدد كبير من الشباب المصري، يعملون مع السفارة للتعامل مع أهم القضايا التي من شأنها صياغة مستقبل أفضل، وتسخير طاقاتهم المبتكرة في هذا المجال.

مجلس الشباب التابع للسفارة الأمريكية في القاهرة

وأضاف كوهين، خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، أنّ مجلس الشباب سيضم ممثلين من مختلف القطاعات، مثل ريادة الأعمال وحماية البيئة وتمكين الشباب والابتكار الثقافي والقيادة المدنية.

وأعرب السفير الأمريكي، عن سعادته بوجود زملاء في الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، متابعا: «هناك الكثير من الثمار التي يمكن أن نحصدها من العمل مع الأجيال المختلفة، الشباب ليسوا فقط المستقبل، لكن الحاضر، وعلينا أن نعمل معا، بتعاون مع مختلف الأجيال».

منتدى شباب العالم

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.