السجن من 6 إلى 7 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في المخدرات بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد على 3 تجار مخدرات بدائرة مركز طوخ، لمدد تراوحت ما بين 6 إلى 7 سنوات، وغرامات مالية لكل منهما، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

المشدد 7 سنوات لعامل أحذية للاتجار في الهيروين

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 7 سنوات على عامل أحذية يدعي «السيد. ع. ص»، 38 سنة، وغرامة مالية 101 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار في المخدرات، وحيازة جوهر الهيروين، وسلاح ناري (فرد خرطوش)، وطلقة من ذات العيار.

كما عاقبت المحكمة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، المتهم «أيمن. م»، لاتهامه بالاتجار في الهيروين، والمشدد 7 سنوات وغرامة 101 ألف جنيه للمتهم «عمرو. م. س»، لحيازته هيروين مخدر، وسلاح ناري، وطلقة خرطوش، وقررت المحكمة مصادرة كافة المضبوطات.

تفاصيل ضبط المتهمين

كانت أجهزة أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات بمديرية الأمن، بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية، وجوهر الهيروين المخدر، بقصد الاتجار.

وبالفحص تبين قيام المتهمين المشار إليهم، بحيازة الهيروين المخدر بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد حماية تجارتهم المؤثمة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المخدرات للاتجار، والسلاح لحماية تجارتهم، وبعرضهم على جهات التحقيق تم حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات، التي قضت بحكمها السابق.