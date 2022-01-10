«تجارية الإسكندرية»: غالبية شركات السياحة ستنظم برامج عمرة فئة 5 نجوم

قال حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن غرفة شركات السياحة، لم تحدد إلى الآن، الرسوم الخاصة بالبوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، التي سيجري تحصيلها من كل معتمر، فضلا عن قيمة وثيقة التأمين الصحى الإجبارية الخاصة بالمعتمرين، أو تكاليف الإجراءات الطبية، التي سيجري تطبيقها على المعتمرين كتحاليل الـ«pcr» الخاصة بفيروس كورونا، التي سيجريها المعتمرون، سواء قبل السفر للمملكة أو قبل العودة لمصر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعلن الغرفة قيمة تلك الرسوم قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ارتفاع أسعار برامج العمرة 70% هذا العام

وأضاف الحلو في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للتكاليف الإضافية، التي طرأت على برنامج العمرة هذا العام، بسبب الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية التي سيجرِ تطبيقها، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار برامج العمرة هذا العام، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70%، بالمقارنة بأخر عام، تم تنظيم رحلات العمرة به قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، ستتجه هذا العام لتنظيم برامج 5 نجوم.

أسعار برنامج الـ5 نجوم تتحرك بـ20 ألف جنيه

وأشار الحلو، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم لهذا العام، التي تبلغ مدتها 10 أيام بين 43 إلى 45 ألف جنيه، بزيادة قدرها نحو 20 ألف جنيه عن ذات البرامج عام 2019، التى كانت تتراوح بين 23 إلى 25 ألف جنيه، فيما ستبلغ أسعار برنامج العمرة فئة الـ4 نجوم خلال الموسم الجاري، نحو 35 ألف جنيه، بزيادة قدرها نحو 15 ألف جنيه عن العام الذي سبق جائحة كورونا، التي بلغت خلاله أسعار البرنامج نحو19 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال الموسم الجاري، الذي ستنطلق رحلاته الشهر المقبل، ستبدأ من 22 ألف جنيه، وكانت قبل 3 أعوام بـ13ألف جنيه.