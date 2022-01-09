«النيل للطيران»: أسعار تذاكر العمرة لم تحدد حتى الآن

كشف يسرى عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، اليوم، أن جميع شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية، تجري حاليا دراسات لوضع أسعار تذاكر الطيران لرحلات العمرة، التي تبدأ الشهر المقبل.

وأضاف «عبد الوهاب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر تذاكر العمرة يتحدد من خلال أعداد المعتمرين، والسعة التشغيلية لرحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وعدد الطلبات التي تتلقاها كل شركة طيران من الشركات السياحية لتنظيم رحلات لمعتمريها، إضافة إلى معرفة ما إذا كان يتم تخصيص رحلات معينة للعمرة لا يسافر من خلالها غير حاملي تأشيرة العمرة، لافتا إلى أن شركات الطيران لم تحدد إلى الآن أسعار تذاكر العمرة.

وفي سياق متصل، قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن الضوابط والاشتراطات السعودية والمصرية للعمرة، تعيق أعدادا كبيرة من الشركات السياحية عن تنظيم رحلات العمرة لهذا العام، لافتا إلى أنه من المتوقع ألا تتجاوز أعداد الشركات التي تنظم رحلات العمرة خلال العام الجاري عن 1200 شركة، علما بأن أعداد الشركات السياحية المصرية تبلغ أكثر من 2500 شركة.

موسم العمرة لهذا العام استثنائي

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موسم العمرة هذا العام، يقام بظروف استثنائية في ظل استمرار جائحة كورونا، وهو ما أدى لاستصدار الجهات السعودية والمصرية لضوابط واشتراطات صحية وتنظيمية وإدارية، لا تستطيع أعداد كثيرة من الشركات تنفيذها؛ خاصة أن التأشيرات المتاحة للمعتمرين المصريين هذا العام لن تكون كبيرة.

أسعار برامج العمرة لم تتضح حتى الآن

وأشار باسل إلى أن شركات السياحة لم تعلن حتى الآن، الأسعار النهائية لبرامج العمرة، وأن جميع الأسعار التي يتم تداولها حاليا مجرد توقعات، لافتا إلى أن شركات السياحة تنتظر إعلان شركات الطيران عن أسعار تذاكر رحلات العمرة، كما تنتظر إعلان غرفة شركات السياحة عن قيمة الرسوم الخاصة بها أو قيمة وثيقة التأمين الصحي عن كل معتمر أو قيمة تحاليل الـ pcr التي يجريها كل معتمر قبل السفر لأداء المناسك بالمملكة العربية السعودية، وقبل العودة إلى أرض الوطن.