«الصحة»: مصابو أوميكرون غير الحاصلين على اللقاح يحتاجون لرعاية مركزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم، إن هناك العديد من البيانات التي تتعلق بالمتحور «أوميكرون»، والخاصة بوجود الأعراض الجانبية ومدى تأثيرها على المصابين، موضحا أن هناك خطورة بالغة على الأشخاص غير الملقحين.

وأضاف عبد الغفار، في بيان له، أن هناك العديد من البيانات الواردة من نيويورك وبوسطن وشيكاغو تؤكد أن الغالبية العظمى من مصابي أوميكرون الذين يحتاجون لرعاية مركزة من غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، أو الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، أما الحاصلون على اللقاح فقد عانوا من أعراض خفيفة للمتحور الجديد.

فاعلية لقاحات كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللقاحات لا تزال ذات فاعلية، ويجب الحصول على اللقاح بكامل جرعاته المحددة، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة الثالثة لمن مر على تلقيهم الجرعة الثانية أكثر من ست أشهر.

توفير كل اللقاحات

وأكد أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين والوصول لمناعة القطيع التي تؤدي للسيطرة على الوباء والوقاية من المضاعفات الناتجة عن متحورات الفيروس، ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأهمية الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة أو التوجه مباشرة إلى مركز التطعيم للحصول على اللقاح، أو من خلال الأكشاك بمحطات مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديد، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة التي تجوب المحافظات.

كما شدد متحدث الصحة على أهمية الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب العدوى بفيروس كورونا أو متحوارته، وتتمثل الإجراءات الوقائية في «ارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة دائمة، والتباعد الجسدي والبدني، والوجود في أماكن ذات تهوية».