الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين عند ملامسة هذه الأشياء.. منها الحيوانات

وجّهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، مشددة على الحذر عند ملامسة بعض الأشياء لتجنب العدوى بالفيروس خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار الجائحة وظهور متحورات جديدة.

أشياء تستوجب غسل اليدين بعد ملامستها

وحددت وزارة الصحة مجموعة من الأشياء التي يجب بعدها غسيل اليدين بصورة دائمة حتى لا تتسبب في العدوى بفيروس كورونا أو تكون أحد العوامل التي تساعد على الوقاية من خطورة الإصابة بالفيروس وهذه الحالات قد تؤدي للإصابة بفيروس كورونا، وتمثلت نصائح الصحة في:

- غسل اليدين قبل تجهيز الطعام وتناوله

- غسل اليدين عند العطس أو السعال

- غسل اليدين بعد استخدام دورة المياه

-غسل اليدين بعد ملامسة الحيوانات

- غسل اليدين قبل وبعد رعاية شخص مريض

- غسل اليدين قبل وبعد تغيير حفاضات الطفل

- غسل اليدين عند إلقاء الكمامة

الصحة تشدد على أهمية تلقي اللقاح

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أهمية الحصول على اللقاحات التي تساعد على الوقاية من خطورة كورونا من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة وكتابة البيانات المحددة وفقا للخانات، أو من خلال التوجه إلى مراكز التطعيم للحصول على اللقاح.

مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة

وأكدت وزارة الصحة أنّها وفرت جميع اللقاحات التي تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين والفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح للوقاية من خطورة انتشار الفيروس أو المضاعفات التي قد تنتج عند الإصابة بمتحور أوميكرون.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

وشددت الصحة على أهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تساعد على الوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا، وتتمثل تلك التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة - غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».