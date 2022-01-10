«التعليم» تمنع دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهاتف المحمول

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تأمين أعمال عقد الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول في جميع المدارس الحكومية والخاصة، والالتزام بكافة القواعد المنظمة لعقدها، مشددة على ضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.

وشدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، على جميع الإدارات التعليمية، بمنع دخول المحمول لأي طالب، مؤكداً على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على مديري المدارس بالتعقيم اليومي للجان ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

سحب الهاتف المحمول من الطالب قبل دخوله اللجنة

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي أدوا اليوم امتحان مادة الرياضيات والتربية الدينية، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحاً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، مؤكدًا التزام كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالدقة في العمل خاصة أعمال الكنترولات.

من جانبه، أكدت مصادر أخرى في المديريات التعليمية، أنه غير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم سحب الهاتف المحمول من الطالب قبل دخوله اللجنة ثم تسليمه له عقب الانتهاء من أداء الامتحان.

مراجعات مكثفة للطلاب قبل الامتحانات

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه جرى توفير مراجعات مكثفة للطلاب على منصة حصص مصر التعليمية لجميع المراحل التعليمية في إطار الاستعداد للامتحانات، موضحاً أن المراجعات تشمل فيديوهات وأسئلة تدريبات تدرب الطلاب على طبيعة الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وشدد وزير التربية والتعليم على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه المنصات التعليمية، بجانب متابعة المنصات التعليمية الأخرى مثل منصة البث المباشر وقناة مدرستنا التعليمية.