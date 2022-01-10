برلماني: منتدى الشباب رسالة قوية من مصر للعالم كله

قال المهندس أحمد الخطيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أمين الحزب بالشرقية، إن منتدى شباب العالم، رسالة قوية جدًا من مصر إلى العالم كله، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر منذ 2011، عادت إلى وضعها الطبيعي.

وشدد «الخطيب»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News»، على أن هذا حدث بفضل الكثير من المبادرات؛ ومنها مبادرة حياة كريمة التي تعتبر مشروع القرن، ورسالة قوية جدًا بأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير في طريق صحيح وواضح يراه الجميع، وما يحدث في مصر أمر مبهر لم يتوقعه أحد.

اهتمام كبير بالشباب

وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي بالشباب وتمكينهم، وهناك إعداد للشباب للمشاركة في مناصب قيادية، ومجلسي النواب والشيوخ، وهناك الكثير من النماذج موجودة على أرض الواقع، وهي نماذج مضيئة.

وتابع: «اعتدنا في السنوات الماضية أن القيادات تقول هنعمل كذا ويوعدونا بأمور كثيرة، ولكن الرئيس عودنا على أنه يفاجئنا أن المشروع أو الموضوع حدث بالفعل، ومصر تخطت في وقت قليل كل الأزمات والعقبات الموجودة، خاصة في مجال الاقتصاد».

نماذج شبابية مضيئة

ولفت إلى أن النسخة الرابعة من المنتدى تتكامل مع وجهة النظر المصرية للشباب، وهناك بالفعل نماذج مضيئة من الشباب، رغم أنه في عهود سابقة كان هناك إحباط كبير لديهم.

وانطلقت اليوم، فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تستمر حتى 13 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس السيسي، إذ تعقد فعالياته بمدينة السلام بشرم الشيخ، ويعود المنتدى هذا العام تحت شعار «العودة معًا»، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة السلام شرم الشيخ.