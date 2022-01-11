آخر مستجدات حادث البرلس.. 4 مراكب تبحث عن الضحايا وصرف تعويضات للغرقى

قال النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس والحامول وبلطيم، إن هناك نحو 4 مراكب تبحث عن جثامين ضحايا حادث مركب البرلس الغارق منذ 14 يوما، حيث إن هناك مركبين تبحثان منذ أيام وسيجرى الدفع بمركبين خاصتين بمعهد علوم البحار.

وأضاف عبدالرازق في تصريح لـ«الوطن»، أن آخر مستجدات حادث البرلس، هي أن عينة الـDNA، التي جرى أخذها من الجثتين المنتشلتين أول أمس وصلت لمعامل وزارة الصحة المركزية بطنطا لتحليها وإرسال النتيجة لجهات التحقيق للتأكد من أن الجثتين خاصتين بالشقيقين «إبراهيم ومحمد أحمد الجمال»، وسيجرى الانتهاء من تحليل العينة في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن النتيجة خلال 48 ساعة، وفي حال تأكيد أن الجثتين للشقيقين سيجرى الانتهاء من إجراءات الدفن ودفنهما.

تحليل الـDNA للجثتين للتأكد من هويتهما

وتابع أن المراكب الـ4 تبحث عن جثامين الصيادين الـ4 الآخرين وهم الشقيقان «رمضان والسيد أحمد حسن الجمال»، حمادة بكري زوج أختهما، ويوسف عبدربه قاسم، ابن خالتهما، مشيرا إلى أن جهات التحقيق قررت تحليل الـDNA، للجثتين للتأكد من أنهما للضحيتين.

وأكد مصدر مطلع على التحقيقات في وقت سابق، بسبب وقوع حادث غرق بالقرب من المنطقة التي عُثر فيها على الجثتين وفقدان اثنين من صيادي بورسعيد.

صرف تعويضات واستمرار البحث بمسافة 1500 كيلو

بينما أعلن أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن النقابة العامة أكدت على صرف تعويضات 5 آلاف جنيه لكل ضحية من ضحايا مركب البرلس المسماة بسيدنا الحسين.

ولا تزال جهود البحث عن ضحايا مركب البرلس الغارق مستمرة حيث يتم البحث على مسافة طويلة تقدر بنحو 1500 كيلو متر في مياه البحر بين محافظتي دمياط وبورسعيد.