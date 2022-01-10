بريد الوطن .. شتاء مغلف بأجواء الذكرى

أقبل الشتاء رغم انتظاره، تراه يهل علينا عنوة ببرودته، رغم أنه فصل الخير والنماء للزروع والنباتات، ورغم أنى أشعر أن الله يغسل دنيانا من الأمراض والكائنات الدقيقة، وأعتقد أن الدنيا تغسل من ذنوب البشر، أيضاً أشعر بنقاء الحياة، ولكن شعورى على الجانب الآخر ينتابنى حالة من الجمود والخوف، وحالة من شبه الاكتئاب، حيث التقيد بالمكان، وتندر الزيارات للأقارب والأصحاب بحجة الشتاء أو البرد، وتقل خروجات التنزه والسفر والانطلاق، وتنتابنى حالة من البرودة بالجسد وخاصة الأطراف، وكنت فى الطفولة أتذكر تجمع الأسرة، حيث الدفء الأسرى وموقد الفحم البسيط ونشرب أجمل شاى بيد الوالدة الحبيبة، والفاكهة الشتوية من الموالح كحبات اليوسفى والبرتقال والبلح الرطب والمسليات، والطفولة البريئة وحضن الوالد الحبيب وأمانه لا يعادله ألف مدفأة، حقيقة افتقدت معنى الشتاء واللمة والدفء أصبح الشتاء عندما كبرت مختلفاً، وأصبحت مسئولة عن أسرتى.. بناتى وأمى الحبيبة، تبدلت مقولة «الدفا عفا»، وفى زمن الكورونا صار التباعد «عفا» ولا أدرى ماذا اقترف البشر من ذنوب ليتبدل السلامة فى البعد والتقارب ويكون سبباً من أسباب تداعى الوباء.. أريد شتاء بسيطاً كما فى عهد أبى.

مهندسة زكية العز - طنطا

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