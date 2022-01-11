«الصحة» لشؤون المعلومات: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا في عبور الجائحة

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لشؤون المعلومات، إن الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، سيعرض الأنشطة الصحية التي تمت في الوزارة أثناء الجائحة وكيفية عبور مصر لتلك الجائحة والأدوات المستخدمة، لافتا إلى أن القيادة السياسية وبسبب الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية نجحت في العبور من الجائحة بشكل جيد، والدليل على ذلك هو تحقيق الاقتصاد معدلات نمو أثناء الجائحة.

صلاح الدين: بلازما الدم مشروع أمن قومي ويجرى العمل عليه في مصر

وأضاف «صلاح الدين»، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة لبرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بلازما الدم لها الكثير من الاستخدامات الطبية الكبيرة وتعتبر إحدى الأمور الخاصة بالأمن القومي، لذا أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتم تصنيع في مصر.

صلاح الدين: تم الكشف خلال مبادرة علاج الأمراض المزمنة على أكثر من 25 مليون مواطن

وأوضح أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عبور أزمة كورونا هي مبادرة 100 مليون صحة والتي قامت بعلاج أكثر من 2.5 مليون مواطن مصري مرضى بفيروس سي، كما تم الكشف خلال مبادرة علاج الأمراض المزمنة على أكثر من 25 مليون مواطن.

وأكد أن «الصحة» الرقمية باتت أحد أهم الموضوعات المتاحة على الساحة العالمية بشكل كبير، ولأول مرة في وزارة الصحة وخلال العامين الماضيين تم إطلاق 30 مشروع ميكنة على مستوى الجمهورية، بدأ بميكنة مبادرة 100 مليون صحة، ويتم حجز العلاج للمرضى فور معرفة المرض في قطاع الصحة.

وتابع: «ده وفر كتير على مستوى العلاج وبقى عندنا قاعدة بيانات كاملة،وعلى مستوى الاستراتيجية فأصبح لدينا قاعدة بيانات لـ90 مليون مواطن وحالتهم الصحية، وكل واحد عنده سكر عارفين اسمه وعنوانه ورقم تليفونه ورقمه القومي، وكونا خريطة صحية قوية لأهم 4 أمراض بيؤدوا للوفاة، وبنشتغل على المحاور اللي بتمثل 70% من أسباب الوفاة وبقي عندنا حصر دقيق، ومحافظة الغربية هي الأكثر إصابة بالسكر».