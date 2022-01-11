5 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات الأمس

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات الأمس في الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية، حيث زاد سعر الجرام نحو 5 جنيهات، فسجل عيار 24 نحو 902 جنيه، مقابل 897 جنيهًا في بداية المعاملات الصباحية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها آخر تحديثات أسعار الذهب في نهاية المعاملات الأمس، حيث ارتفع بنحو 5 جنيهات في الجرام، وفق شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الذهب

وبحسب تصريحات خاصة لـ «الوطن» قال نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب ارتفعت في نهاية معاملات اليوم، ليسجل سعر الأوقية «الوزن الرسمي للذهب في البورصات العالمية» 1793.95 دولار، مقابل 1790.25 دولار صباح اليوم.

سعر جرام الذهب في السوق المحلية

وجاءت أسعار أعيرة المعدن الأصفر في محال الصاغة والسوق المحلية كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 تراوح ما بين 899 إلي 902 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 تباين ما بين 787 إلى 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 تراوح ما بين 675 إلى 676 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 بنحو 6296 إلى 6312 جنيهًا.

سعر الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية معاملات اليوم، في أسواق المال، البورصات العالمية نحو 911.35 جنيه، 57.95 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 797.45 جنيه، 50.70 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 683.53 جنيه، 43.46 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وينتظر المستثمرون الإعلان عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يرى الخبراء في موقع الديلي ميل أنه سيدفع البنك الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، وكذلك التوتر بين روسيا وأمريكا بخصوص أوكرانيا.