مصرع 2 وإصابة 3 آخرين في حادثي سير بطرق بني سويف

لقى شخصان مصرعهما، بينهما طفل، وأصيب 3 آخرين في حادثي سير بطرق بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحتي بني سويف التخصصي والفشن المركزي، بينما جرى نقل المصابين إلى استقبال وطوارئ مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

مصرع طفل واصابة 3 في حادث تصادم ملاكي بعربة كارو في بني سويف

في الحادث الأول لقى طفل مصرعه، وأصيبت والدته و2 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو، بطريق بني سويف- الفيوم ما بين قريتي حاجر بني سليمان وقرية دنديل دائرة مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف،

وتبين أن المتوفى يدعى زياد محمد رمضان، 14 عاما، حيث مات متأثرًا بنزيف داخلي بالمخ، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتبين أن المصابين هم: هبة حسين قرنى 25 عاما، من قرية حاجر بني سليمان، ربة منزل، مصابة بكدمات بالظهر، وعبير رمضان عجمى 25 عاما، ربة منزل، من قرية حاجر بني سليمان، ومحمد سمير سيد، 25 عاما، مقيم مدينة بني سويف، مصاب بجرح قطعى بالوجه طوله 5 سم

مصرع فلاح في تصادم توك توك بعمود إنارة جنوب بني سويف

وفي الحادث الثاني لقى فلاح مصرعه، في حادث سير، وقع، مساء الاثنين، إثر تصادم «توك توك» بعمود إنارة بمركز الفشن، جنوب بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة المتوفى إلى مستشفى الفشن المركزي، حيث تبين أنه يدعى «ناصر عبدالتواب محمد» 45 عاما، فلاح، مقيم مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي صّرحت بدف جثة المتوفى بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.