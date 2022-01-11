إزالة 29 تعديا على أملاك الدولة وتلقي 250 طلب تصالح بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعي إلى تطبيق قرارات الدولة الخاصة بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي مواطن مهما كان أن يتعد على أرض مملوكة للدولة ويطالب بتقنينها.

وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شدد على ضرورة التزام المواطنين بقرارات الدولة فيما يخص مخالفات البناء وضرورة استكمال ملف التصالح حتى يتمكن المواطن من توصيل المرافق إلي بيته، مضيفا أن المحافظة حققت أرقاما قياسية في حالات التصالح في المخالفات والإزلالات التي جرت على أراضي الدولة.

إزالة 29 حالة تعدٍ في دهب

ومن جانبه، قال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إن مجلس المدينة قام في عام 2021 بإزالة نحو 29 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع، أحدثها إزالة في المهد جري لمبني مخالف للدور الثاني بمنطقة المسبط بمدينة دهب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة، موضحا أنه جرى تنظيم حملة لرفع الإشغالات بمنطقة المشربة والمسبط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وأضاف رئيس مدينة دهب في تصريح لـ«الوطن» أنه جرى البدء في تطوير طريق مبارك بطول 2600 متر، من خلال رصف الطريق، وتركيب الإنارة وممشى للدراجات ورصيف للمشاة بمواصفات عالمية.

رئيس المدينة: 250 طلب تصالح في دهب

وأوضح رئيس مدينة دهب، أن محافظ جنوب سيناء وافق على 33 حالة تصالح على مخالفات البناء بالمدينة «نموذج 10» ليصبح إجمالي عدد حالات التصالح في دهب 250 حالة بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه في عام 2021 جرت الموافقة على تقنين 60 حالة وضع يد إسكان بالمدينة، وأن لجان التقنين والتصالح تعمل فترتين في اليوم لإنهاء أعمال المواطنين.