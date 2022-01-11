محافظ جنوب سيناء: نخطط لإنشاء 4000 وحدة سكنية لأهالي شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة أن تكون الرويسات أحد أفضل المناطق المطورة على مستوى مصر لتصبح منطقة سكنية ترفيهية خدمية، وتقدم للمواطنين كافة الخدمات المطلوبة، موضحا أن مخطط تطوير الرويسات جري إعداده على مدار عامين وقامت إدارة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان باعتماد المخطط النهائي للتطوير.

وقال «فودة» في تصريح لـ«الوطن» إن التطوير لن يشمل قطاع الطرق فقط بل البنية التحتية بالكامل وإقامة مدارس ومستشفيات ومناطق خدمية لتصبح نموذجا يحتذى به في التطوير.

إنشاء 4000 وحدة سكنية بجنوب سيناء

وأشار المحافظ، إلى أنه عقد اجتماعا موسعا مع المواطنين السبت الماضي لعرض المخطط الاستراتيجي للرويسات للحصول على دعم وموافقة المجتمع المحلي، موضحا أنه لن يهدم منزل دخل في التطوير دون أن يحصل صاحبة على شقة بديلة، بأسعار مناسبة للجميع، مضيفا أن هناك 496 وحدة سكنية في الرويسات وجرى تسليم أكثر من 250 مواطن وحداتهم بديلا للمناطق العشوائية، ويجرى استكمال باقي الوحدات فور وصول الموافقات الأمنية من جهاز تنمية سيناء.

وقال المحافظ، إن المخطط الجديد للرويسات يتضمن إنشاء 4000 وحدة سكنية في المنطقة لأهالي شرم الشيخ بالكامل بالإضافة إلى إنشاء 120 بيتا بدويا.

تطوير المنطقة الصناعية والمحاور بجنوب سيناء

وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المنطقة الصناعية ومنطقة الورش بالرويسات سيجرى تطويرها عن طريق توسعة الطريق وإزالة الإشغالات من على جانبي الطريق، إلى جانب فتح محاور جديدة على الطريق الدائري لتقليل زمن الوصول إلي المدينة، موضحا أن الرويسات لها ثلاث مداخل يجري تطويرها من قبل متخصصين، وتعهد بأن تكون الرويسات خلال عام 2022 ذات شكل وطابع مختلف.