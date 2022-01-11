«الهجرة» تنشر فيديو زيارة المشاركين بمنتدى شباب العالم لمعرض الوزارة

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة، يوضح زيارة المشاركين في منتدى شباب العالم، لمعرض وزارة الهجرة داخل المنتدى لعرض أبرز 5 مبادرات رئاسية نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

زوار المعرض من مختلف الأعمار والدول المضيفة

وأظهر مقطع الفيديو، شاشة توضيحية لعرض تفاصيل المبادرات الرئاسية التي نفذتها الوزارة، وجهودها فيها، كما حمل المعرض اللوجو الخاص بكل مبادرة أو ملف من ضمن الـ 5 مبادرات، منها: «اتكلم عربى، ومؤتمر مصر تستطيع».

كما ظهر خلال مقطع الفيديو، عدد من الكتيبات التى تحمل بين طياتها جهود وزارة الهجرة في المبادرات الرئاسية، وتصفحها زوار المعرض المشاركين فى منتدى شباب العالم، من مختلف الأعمار والدول.

وكان من أبرز زوار معرض وزارة الهجرة، داخل منتدى شباب العالم، زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، حيث قام بزيارة المعرض، للإطلاع على ما يتم عرضه وأبرز جهود الوزارة.

كتيب يضم أبرز مشروعات الوزارة

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها بعرض جهود الوزارة، مشيرة إلى أنّ الوزارة حرصت على توفير كتيب، يضم جهود الوزارة فى 5 مبادرات «مبادرة اتكلم عربى، مبادرة مراكب النجاة، واستراتيجية وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج، وجهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ومؤتمر مصر تستطيع»، ليتمكن زوار المعرض من مختلف الأعمار من الإطلاع على أبرز المبادرات الرئاسية التي تعمل عليها الوزارة.