رئيس جامعة جنوب الوادي من شرم الشيخ: منتدى شباب العالم رسالة حب وأمان

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن عقد منتدى شباب العالم، في وقت يشهد فيه العالم مزيدا من الإغلاق والإجراءات المشددة، وأحيانا منع التنقل بفعل «كورونا وأخواتها» هو رسالة حب وأمان.

7 رؤساء جامعات يشاركون في منتدى شباب العالم

جاء ذلك على هامش مشاركة «غرباوي» ضمن 7 رؤساء جامعات مصرية في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقام في شرم الشييخ وحتى 13 يناير الحالي، مؤكدا أن مصر بلد الأمان إلى كل العالم وبداية انتصار حقيقي على مخاوف العالم من «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن حضور ممثلين من 196 دولة إلى أرض السلام هي أيضا رسالة منهم إلى العالم بأن مصر كانت قديما وحاليا نقطة تجمع لكل الفئات والأجناس والأديان، وأن التاريخ ما زال يسطر كلماته من مصر وإن غاب عنها أحيانا إلا أنه يشتاق إلى حروفه على جدرانها ورسوماته على أبوابها، وهذا قدرها وقدر من يحكمها في تنوير العالم وإشاعة الثقافة التي تجمع ولا تفرق.

القيادة السياسية

وشكر «غرباوي» القيادة السياسية التي استطاعت حشد هذا العدد من الشباب والقيادات على أرض مصر، وشكر المنظمين على تخصيص معظم فعاليات اليوم الأول حول الإجراءات الاحترازية وكيفية خروج العالم من قارورة كارونا الخانقة وكيفية التعامل مع تحوراته ومكره ودهائه.

وقال أيضا إن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب وهذا أيضا يستحق الاحتفاء والشكر لصاحب الإنجاز الرئيس السيسي.