السبت المقبل.. بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ3.8 مليون أسرة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 15 يناير 2021، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 15 مليون مستفيد «3.8 مليون أسرة»، من برامج الدعم بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، حيث يبدأ الصرف من السبت لمن يحمل بطاقات ميزة، وذلك على مستوى 16 محافظة وهي «الفيوم، بورسعيد، بني سويف، والإسماعيلية، القليوبية، والسويس، المنوفية، دمياط، وشمال سيناء، الشرقية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، والدقهلية، وكفر الشيخ».

500 جنيه شهريا لكل أسرة مستفيدة من تكافل

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمى، أن هناك نحو 2 مليون و105 آلاف و943 مستفيدا من الدعم النقدي «تكافل»، بمتوسط صرف حوالي 500 جنيه شهريًا لكل أسرة مستفيدة، بينما يصل متوسط الصرف لمستفيدي «كرامة» 450 جنيهًا شهريا للمسنين، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، و350 جنيها لمستفيدي الدعم النقدي «كرامة» من الأيتام، وذلك لنحو مليون و325 ألفا و930 شخصا.

التنسيق الكامل مع مديري مديريات التضامن والمحافظين

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنه يمكن لمستفيدى تكافل وكرامة، الصرف من أي ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، ومن خلال مكاتب البريد، مشيرة إلى أن غرفة العمليات مع هيئة البريد المصري، تتابع على مدار الساعة، صرف الدعم النقدي، كما تم التنسيق الكامل مع مديري مديريات التضامن، والمحافظين والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف.

المستندات المطلوبة للتقديم لـ«تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن أن هناك العديد من المستندات الواجب توافرها وتقديمها قبل الاشتراك فى البرنامج تتمثل فيما يلى:

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

- تقديم قيد مدرسى لجميع الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة.

- على المتقدم للحصول على تكافل وكرامة أن يقدم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.