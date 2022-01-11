«الأمم المتحدة الإنمائي» في منتدى الشباب: برامج مصر لمواجهة تغير المناخ نموذجا لكل الدول

قالت كاسي فلاين المستشار الاستراتيجي بشأن تغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن قمة جلاسكو حققت بعض الخطوات للمضي قدما، متابعا: «نسعى إلى تمهيد الطريق لاتخاذ إجراءات فعالة».

تعهدات بتحركات جرية لحماية الطبيعة

أضافت فلاين، خلال كلمتها في جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم، بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، أن الدول أتت إلى جلاسكو الاسكتلندية، بتعهدات دولية باتخاذ تحركات جريئة لحماية الطبيعة، والتكيف المناخي، وبدء الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت: «أنه حين يتم النظر إلى كل هذه الأمور، فإن التعهدات الدولية تعني الكثير، ففي الدورة الأولى من التعهدات عام 2015، كانت درجة حرارة الارض مرتفعة بنحو 2.5، لكن بعد 6 سنوات تم وضع الكرة الأرضية على مسار 1.5 درجة مئوية».

خطط مصر نموذجا لكل الدول

أكدت المستشار الاستراتيجي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هناك طريق طويل للمضي، ويتعين اتخاذ أعمال ملحة: «في مؤتمر (كوب 27)، سنبدأ في رؤية هذا التحول، وكيف يمكن تحويل هذه التحولات والالتزامات إلى إجراءات وعمل».

وأشارت إلى أنها استمعت كثيرا لما قاله رئيس الوزراء المصري عن الخطط والمبادرات، التي وضعتها مصر، مضيفة: «هي بمثابة نموذج لكل الدول، وهي الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمواجهة التغيرات المناخية، وصولا إلى تمويل المشروعات الخضراء، لتحقيق البيئة النظيفة، وهو ما سنراه في مؤتمر شرم الشيخ، لتحويل كل هذه الأمور إلى زخم».