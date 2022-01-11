السكة الحديد تضيف عربة بوفية في القطارات الروسية لخدمة الركاب
السكة الحديد: نهدف للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين
كتب:
الوطن
11:52 ص | الثلاثاء 11 يناير 2022
إضافة عربة بوفيه على القطارات الروسي
في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تحديث منظومة السكك الحديدية وخاصة أسطول العربات بها بهدف تقديم خدمة جيدة تليق بجمهور الركاب بالوجهين القبلى والبحرى ، فقد تعاقدت الهيئة على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة فى الـ 1300 عربة روسى مختلفة الأنوع مع التحالف الروسى المجرى ترانس ماش هولدنج ، ومن ضمن هذه الصفقة عدد ( 45 ) عربة بوفية توفر الهيئة من خلالهم تلبية إحتياجات الراكب خلال الرحلة ، حيث قررت الهيئة إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 إضافة عربة بوفية بكل قطار من القطارات الروسى ، يأتى ذلك حرصاً من الهيئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات ، وذلك بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإدارى بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية .
والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب