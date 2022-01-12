الجالية المصرية بميلانو: منتدى الشباب نموذجا لاندماج الجنسيات والثقافات

أعربت رابطة الجالية المصرية في ميلانو وضواحيها، عن بالغ سعادتها بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ مدينة الحب والسلام، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُعد ملتقى للحوار والإبداع، وتبادل الخبرات بين الشباب من جميع أنحاء العالم.

ضرب مثلا ونموذجا يحتذى به للاندماج بين الثقافات المختلفة

قال محمود عثمان، رئيس رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، خلال حديثه لـ «الوطن» إن منتدى شباب العالم، يمثل أهمية كبرى، إذ يتضمن العديد من اللقاءات بين شباب من جميع الجنسيات، وذلك لتبادل الأفكار والمناقشات البناءة، التي تهدف إلى التقارب بين شباب العالم، وضرب مثلا ونموذجا يحتذى به، للاندماج بين الثقافات المختلفة.

من جانبه، أعرب وليد فوزي، المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، ومدير المدرسة المصرية نجيب محفوظ، أول مدرسة مصرية فى إيطاليا، عن بالغ سعادته بانطلاق المؤتمر في نسخته الرابعة، التي من شأنها أن ترسل رسالة طمأنينة وحب وسلام، لكل الشباب من كل دول العالم.

وأوضح «فوزي»، لـ «الوطن» أنه خلال المشاركة فى منتدى شباب العالم، هناك خبرات يجرِ تبادلها، وأفكار جديدة ومشكلات معاصرة، وآراء تطرح، وتوصيات ينصح بها، بالإضافة إلى أن المنتدى يرسل رسالة قوية للخارج، بأن مصر بلد أمن وأمان واستقرار، ويعمل على استقرار العالم أجمع.

الترويج للمنتدى بشتى الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة

وعن الترويج لمنتدى شباب العالم بميلانو، أشار «فوزي» إلى أن رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، تظهر هذا العمل الكبير والترويج للمنتدى، بشتى الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة، وإظهار التفاعل وورش العمل، التي تجري داخل المنتدى، بجانب التوصيات التي يجري أخذها ضمن فعاليات المنتدى.

ولفت المدير التنفيذى لرابطة الجالية المصرية بميلانو، إلى أنه نظرا لظروف كورونا في إيطاليا، لم يشارك أحد من ميلانو بالنسخة الحالية من منتدى شباب العالم، لكن الجميع يتابع انطلاق فعاليات المنتدى عبر القنوات التليفزيونية والسوشيال ميديا.