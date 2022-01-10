«الهجرة» تشارك «شباب العالم» بإنجازاتها في 5 ملفات.. أبرزها مراكب النجاة

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إقامة معرضا ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، الذى انطلقت فعاليات نسخته الرابعة اليوم 10 يناير حتى 13 يناير الجاري، موضحا أن المعرض يختص بعرض أبرز جهود وزارة الهجرة خلال السنوات الماضية، على مستوى 5 ملفات.

كتيب صغير داخله جهود الوزارة في 5 ملفات

كشفت وزيرة الهجرة، أن المعرض سيضم كتيب صغير، مكون من عدد من الصفحات، تدون داخله جهود الوزارة في 5 ملفات، كي يستطيع المشاركين في منتدى شباب العالم، الإطلاع على جهود الوزارة.

عن الملفات الخمسة، التى رشحتها وزارة الهجرة، للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أوضحت نبيلة مكرم، أنها تشمل: المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التى أطلقتها الوزراة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنظيم ندوات وحملات توعية داخل المحافظات الأكثر تصدرا للهجرة غير الشرعية، للتوعية بمخاطرها.

وشملت الكتيب، أيضا، استراتيجية وزارة الهجرة للشباب المصريين الدارسين بالخارج، من خلال عمل مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، كي يكون حلقة اتصال بين الشباب المصريين الدارسين بالخارج ووطنهم الأم مصر، من خلال تلقي الاستفسارات والتواصل المستمر معهم.

ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم

ويستعرض الكتيب أيضا، المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التى تعد إحدى أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة الهجرة، لربط الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وللحفاظ على الهوية واللغة العربية.

ويسلط الضوء أيضا، على سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تنظمها الوزارة كل عام، لتناقش قضايا معينة، بحضور عدد من الخبراء والمسئولين في قطاعات مختلفة داخل وخارج مصر.

وآخر ما يحتويه الكتيب، جهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذى يعد الأول من نوعه، وجاء تزامنا مع المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى دوره فى توفير الفرص الآمنة للشباب.