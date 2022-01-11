الأورمان تستكمل مبادرة «إطعام الطعام» لـ5350 أسرة ببني سويف

أعلنت جمعية الأورمان ببني سويف، استكمال مبادرة «إطعام الطعام» لتفريج الكربات من خلال إطعام 5350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بـ38 قرية ببني سويف، وتوصيلها إلى بيوت ومنازل المستحقين في قرى ومدن المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى توزيع 10.760 كيلو لحوم على 38 قرية من قرى الحمام والحرجة وناصر والشناوية وكوم أبوخلاد وطنسا الملق وعزبة محمد موسي ودنديل وبني عدى وأبو صالح وأشمنت بمركز ناصر، وقرى باها وتزمنت الشرقية وبني هارون والحماوى وبني عفان ومنشأة عاصم وأهوه وبني سليمان الشرقية وأم الجنازير والبرانقة بمركز بني سويف، وقرى الميمون وصفط الغربية وصفط الشرقية وهرم ميدوم عزبة أبو النور وقمن العروس مركز الواسطى، وقرى طحا البيشه وبني أحمد وطوه وقمبش والبكرية ومنيل موسي وغياضة الشرقية وصفط راشين مركز ببا، وقرى كوم أبوراضى وأبويط وأطواب وانفسط مركز الواسطى.

توزيع لحوم المبادرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي

وأوضح «شعبان» أن التوزيع جرى تحت رعاية وتعاون مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتا إلى أن المبادرة تأتي ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.

مدير عام الأورمان: المبادرة استهدفت توزيع اللحوم شهريا على الأرامل ومعدومي الدخل

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن المبادرة تعد خطوة إيجابية، تهدف لتوزيع الطعام شهريا على الأرامل والمطلقات ومعدومي الدخل، حيث تشمل توزيع لحوم ومواد غذائية شهريًا، عبارة عن «2 كيلو لحمة - 7 كيلو أرز- 7 كيلو مكرونة- 3 كيلو سكر- كيلو عدس- علبة سمن 1.5 كيلو- 2 علبة صلصة- 1/4 كيلو شاي»، وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، والتخفيف عن كاهل غير القادرين وإدخال البهجة والسرور عليهم.