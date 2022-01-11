أسماء الضحايا والناجين في حادث غرق سيارة ربع نقل بمنشأة القناطر

تكثف قوات الإنقاذ النهري، جهودها لانتشال ضحايا حادث السيارة النقل الغارقة ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، حيث نجحت في استخراج 3 جثث جدد، وجار البحث عن الباقيين.

الضحايا المفقودون في حادث منشأة القناطر

وتستمر عمليات البحث عن الضحايا المفقودين، في حادث السيارة النقل الغارقة في المعدية ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، وتستعرض «الوطن» أسماء الضحايا والناجين، والمفقودين.

أسماء المفقودين

دعاء نبيل عبدالسلام، شروق ياسين محمد، ندى أحمد حسن، هاجر هاني، محمد صبري سالم، زياد أحمد حسين.

أسماء الضحايا الذين تم انتشالهم

سعيد مسعد محمد، وزينب عبدالمؤمن، إضافة إلى ثلاثة جرى انتشالهم قبل ساعات وجار تحديد هويتهم.

الناجون من الحادث

فتحي عباس، محمد صبحي، محمد فاروق فؤاد، أمير ناصر فاروق، محمد سميرشعبان، محمد خالد عودة، محمد ربيع، محمد عبيدو عرفة، مصطفى حمادة الصعيدي، إبراهيم سعيد، فاروق شكري عرفة، شروق سامي عبدالفتاح، شهد بلال، رقية مرسي حسين، هدى نبيل عبد السلام.

غرق سيارة ربع نقل في النيل بمنشأة القناطر

وتلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال في الرياح البحيري، ما أسفر عن مصرع عدد منهم.

وأوضحت التقارير الأولية، عن حادث غرق السيارة، أن عدد الأشخاص الذين استقلوا السيارة التي غرقت 23 شخصا، غرق منهم شخصان وتم إنقاذ 14 آخرين، بالإضافة إلى فقدان 7 أفراد، قبل عثور فرق الإنقاذ النهري على 6 جثامين من ضمن الـ7 المفقودين، ليتبقى ضحية واحدة مفقودة لا يزال البحث عنها جاريا.