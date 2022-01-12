«التعليم» تعلن المستندات المطلوبة لحالات الاضطرابات لأداء الـ«EST»

كشف مجلس امتحان الـ«EST» بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الحالات التي يمكنها التقديم للإقامة لأداء الامتحان، ومنها حالات الاضطرابات الجسدية والطبية والاضطرابات النفسية واضطرابات التشنج اللاإرادي، مشدداً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على الطلاب باستيفاء كل الأوراق المطلوبة للتقديم للإقامة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الحالات التي يحق لها الإقامة:

الاضطرابات الجسدية والطبية

تشمل الاضطرابات الجسدية وفق ما شرحه المجلس عبر موقعه الإلكتروني، والطبية الشلل الدماغي والسكري والورم العصبي الليفي والسرطان والصرع ومرض الخلايا المنجلية ومتلازمة التعب المزمن والإغماء، ويستلزم للإقامة لأداء امتحان الـ«EST»، ملخص للتاريخ التطويري والتعليمي والطبي للطالب وملاحظة المعلم للعام الأكاديمي الحالي ومعلومات مفصلة عن تواتر الأعراض الحالية للطالب ومدتها وشدتها وتقييمات العلاج أي تقرير التشخيص الأولي والتحديث الحالي والتقييم الطبي ووصف لأعراض الطالب، بما في ذلك تواترها وشدتها ومدتها ونسخ من الاختبارات وتقارير من الفحوصات الطبية المستخدمة لتشخيص الطالب وتقييم الحاجة إلى وسائل الراحة وتأثير الدواء أو العلاج على إعاقة الطالب وقدرته على أخذ EST ونسخ من إجراءات التقييم وأدوات التقييم.

الاضطرابات النفسية

تشمل الاضطرابات النفسية، الاضطراب ثنائي القطب والاضطراب الاكتئابي واضطراب القلق واضطراب الوسواس القهري والاضطرابات الذهنية واضطرابات الشخصية والاضطرابات المرتبطة بالمواد والإدمان واضطراب السلوك واضطراب القلق الاجتماعي، وتحتاج هذه الحالت إلى التقييم النفسي ويشمل التقييم الأولي الذي تم فيه تشخيص الاضطراب وتحديث نفسي حالي ويتم الانتهاء منه خلال العام الماضي وإذا كان التشخيص الأولي قد مضى عليه أكثر من عام والتقييم العصبي النفسي والتقييم النفسي التربوي ووصف كامل للأعراض الحالية بما في ذلك تواترها ومدتها وشدتها.

اضطرابات التشنج اللاإرادي

اضطرابات التشنج اللاإرادي تشكل التشنجات اللاإرادية وهي حركة أو نطق حركي مفاجئ وسريع ومتكرر وغير منتظم، وتحتاج إلى التقييم النفسي وملاحظة المعلم وملخص للتاريخ التنموي والتعليمي واستجابة الطالب للأدوية والتدخلات الأخرى والتقييم النفسي إذا لزم الأمر ووصف تفصيلي للتشنجات اللاإرادية الحالية للطالب بما في ذلك تواترها ومدتها وشدتها ودليل على ضعف في البيئة الأكاديمية خاصة عند أداء المهام ذات الصلة بالامتحانات.

إعاقات أخرى

الإعاقات الأخرى تشمل اضطراب التنسيق التنموي وأمراض الجلد وإصابات الرأس، وتحتاج هذه الحالات إلى التقييم الطبي وتقييم الكلام واللغة أو العلاج المهني وتأثير الدواء أو العلاج على إعاقة الطالب وقدرته على أخذ الـ«EST» ودرجات الاختبار المعيارية بما في ذلك الدرجات المعيارية والمقاسة واستخدم المعايير الوطنية لدعم كل من التشخيص والقيود الوظيفية وتقييمات أخصائي الأعصاب أو أخصائي علم النفس العصبي.

مشاكل بصرية

المشاكل البصرية هي انخفاض حاد في الرؤية لا يمكن تصحيحه بالنظارات العادية أو العدسات اللاصقة ويقلل من قدرة الشخص على العمل في بعض المهام أو جميعها ويمكن أن يعاني الأطفال المصابون بضعف شديد في الرؤية في وقت مبكر من تأخر النمو الحركي واللغوي والعاطفي والاجتماعي والمعرفي ومع عواقب مدى الحياة، وتحتاج هذه الحالات إلى التقييم الطبي وملاحظات المعلم وملخص للتاريخ التنموي والتعليمي والطبي للطالب.