توجيه عاجل من «التعليم» بمراجعة أسئلة الامتحانات.. بعد واقعة الخانكة

وجّهت مديريات التربية والتعليم، الموجهين الأوائل بضرورة مراجعة امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي والتأكد من خلوها من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث الأسئلة المقالية أو الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

أسئلة الامتحانات مقالية واختيار من متعدد

وأكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، التنبيه على جميع الموجهين بضرورة التأكد من مطابقة أسئلة امتحانات المرحلة الابتدائية للصفين الخامس والسادس الابتدائي لمواصفات الورقة الامتحانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أي مخالفة للقواعد.

وأضاف «شعبان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات تُعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، وأسئلتها تتنوع بين مقالية واختيار من متعدد، موضحاً أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحقق التباعد الاجتماعي، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للامتحانات.

من جانبه، أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، التنبيه على واضعي الامتحانات والموجهين الأوائل بمراجعة كافة الأسئلة التي تم وضعها في امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب للتأكد من خلوها من أي أسئلة خارج المقرر الدراسي أمر طبيعي.

وأضاف «عبده»، لـ«الوطن»، أنه غير مسموح لأي مدرسة منع أي طالب من دخول الامتحانات، موضحاً أنّ الامتحانات تُعقد داخل لجان معقمة جيداً ضد فيروس كورونا، مؤكداً تشكيل غرفة عمليات مركزية بالإدارة لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المدارس.

اجتماع عاجل مع الموجهين الأوائل

وفي سياق متصل، قالت عايدة جبريل، مديرة إدارة الخانكة التعليمية، إنّ اكتشاف أسئلة من مقرر الفصل الدراسي الثاني في امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الخامس الابتدائي، استدعى عقد اجتماع عاجل مع الموجهين في جميع المقررات الدراسية للوقوف على خلو أسئلة الامتحانات من أي أسئلة خارج مقرر الفصل الدراسي الأول، مؤكدة لـ«الوطن»، أنه غير مسموح بأي تجاوز في أعمال الامتحانات.

يُذكر أنّ طلاب الصف الخامس الابتدائي في مدارس إدارة الخانكة التعليمية، اشتكوا من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي عقد أمس، والتي جاءت من مقرر الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الأول، وعلى الفور تم تغيير الامتحان للطلاب وتحويل الموجهين للتحقيق.