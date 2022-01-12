حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تتميز شخصية برج الثور بأنها عملية، لكنهم كسالى، وفي بعض الأحيان يواجهون صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر، ما يؤدي إلى أوقات عصيبة في العمل أو المدرسة لديهم.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن»، نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

ستكون اليوم مبهرا لوجود القمر في برجك، كما تنجح في لفت الأنظار إليك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

يمكن أن تناقش ما لا يعجبك مع من تحب بصراحة وهدوء وأسلوب جيد.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.