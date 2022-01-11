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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 11 يناير 2022
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

أصحاب برج الجدي من الأشخاص المهنية والعملية، فهم يحكمون على العلاقات الشخصية والمهنية بشكل عملي واقعي للغاية، وعلى الرغم من هذا فأنهم يحاولون أن يكونوا على قدر من المثالية لجعل العالم مكان أفضل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

الشمس في برجك تدفعك للتعبير جيدا عن أفكارك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بنضج وذكاء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

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