حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

أصحاب برج الدلو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة والهدوء، والبعد عن اللقاءات الاجتماعية، والعائلية، الأمر الذي يسبب مشاكل مع المحيطين وتوتر علاقاتهم، ومع ذلك فهم مستمعون جيدون لمشاكل الآخرين، وبإمكانهم وضع حلول مبتكرة وجديدة لمشاكل اليومية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تقوم بدورك المهني والعائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا للتعامل بلباقة أمام أي تطورات غير متوقعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.