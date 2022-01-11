حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

من المعروف عن مواليد برج الحوت أنهم يمتلكون قلبا نقيا شديد الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة ومواهب إبداعية، ومع ذلك فإن العصبية من عيوبهم الخطيرة، التي تهدد علاقاتهم بالآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم أكثر تفاؤلا وهدوءًا وتتبادل المعرفة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. الشمس تدعمك وتدفعك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تؤثر في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.