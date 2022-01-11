«بنتلي» تسلّم 14.659 سيارة استثنائية في 2021 بنسبة ارتفاع 31%

كشفت شركة «بنتلي موتورز»، عن مبيعات إجمالية بلغت نحو 14,659 سيارة في عام 2021، مسجِّلة بذلك زيادة مقدارها 31%، مقارَنة بـ 2020 التي تم خلالها تسجيل رقم قياسي بـ 11,206 سيارات.

مبيعات سيارات بنتلي الكهربائية ترتفع وفقا لاستراتيجية Beyond100

وذكرت الشركة، في بيان لها: «لقد ارتكز هذا الإنجاز البارز على طرح طرازات جديدة وتوفير مجموعة جديدة من المنتجات وزيادة في الطلب على طرازات بنتلي الهجينة الجديدة، التي جرى تقديمها كجزء من توجّه الشركة القائم على تحويل كل سياراتها إلى كهربائية بحلول سنة 2030 وفقًا لاستراتيجية Beyond100 للنقل المستدام».

«بنتايجا» الأكثر مبيعا من ضمن سيارات بنتلي خلال 2021

وأشارت إلى أنه ضمن نجاح الخيار الهجين الجديد، بقاء Bentayga كطراز بنتلي الأول، مع بيع المزيد منها في سنتها الخامسة أكثر من أي وقت سبق، حيث عزّزت موقعها كأنجح مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) فاخرة في العالم.

وساهمت سنة كاملة من مبيعات Flying Spur حول العالم وطرح سيارة كونتننتال جي تي سبيد، إلى جانب 11 نسخة جديدة تم إطلاقها، في تعزيز هذا النجاح أكثر.

الشرق الأوسط يشهد ارتفاعًا لمبيعات بنتلي بنسبة 29% خلال 2021

وحافظت القارّة الأمريكية على موقعها كأكبر سوق دولي، إذ حققت مبيعات أكثر من أي وقت مضى، كما ماثلت الصين هذا الأداء تقريبًا للمرّة الأولى خلال عقد من الزمن، وتابع سوق الشرق الأوسط النمو وشهد زيادة نسبتها 29٪ مقارَنة بالعام الذي سبقه عبر تسليم 915 سيارة في 2021 مقابل 735 سيارة في السنة قبلها.

إلى جانب حصّة سيارة Bentayga التي بلغت 40٪، كسبت سيارة كونتننتال جي تي، السيارة الفاخرة عالية الأداء نسبة 33٪ من المبيعات الإجمالية، ولقد توزّعت مبيعاتها بين طراز الكوبيه بنسبة 60٪ والطراز المكشوف بنسبة 40٪. ومع الدخول المرتقَب بشوق كبير للطراز الهجين إلى السوق، من المتوقَّع أن تشهد Flying Spur التي تشكّل نسبة 27٪ من المبيعات الإجمالية نموًا أكثر في العام 2022.

وأوضح بيان الشركة، أن الطلب المتزايد على طرازَي Flying Spur وBentayga، اللذين يتمتّعان بشعبية كبيرة قد ساعد في تعزيز النجاح بمنطقة الشرق الأوسط، وسيتم خلال العام 2022 طرح طراز Flying Spur Hybrid الهجين في السوق الإقليمي.

بنتلي تحقيق مبيعات قياسية للسنة الثانية على التوالي

من جانبه، قال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بنتلي موتورز: «كانت 2021 سنة أخرى تميّزت بعدم الاستقرار والقدرة على توقّع الأمور بشكل واضح، لكن يسرّني أن أتمكّن من التأكيد على تخطّينا للعديد من التحدّيات البارزة وتحقيق تقدّم كبير في أداء المبيعات. وهذه ثاني سنة على التوالي من المبيعات القياسية، وهي تُعدّ إشارة إيجابية على قوّة علامتنا التجارية وتميّز عملياتنا والطلب الدولي الكبير والتركيز على أولوياتنا الاستراتيجية».

وأضاف «هولمارك»: «أن التفاعل في السوق مع طرح Bentayga Hybrid وانتظار إطلاق Flying Spur Hybrid يشير إلى الدرب الذي يتبعه قطاع السيارات الفاخرة، ونحن نتمتّع بموقع قوي في المقدّمة. وتشكّل هذه الأرقام دليلًا على أننا لا نقود هذا القطاع من ناحية المبيعات والحصّة السوقية فحسب، بل أيضًا الاستثمار في التقنيات الكهربائية والالتزام بأن نكون أول شركة للسيارات الفاخرة الكهربائية بالكامل ودون أي انبعاثات في العالم».