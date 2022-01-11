السيسي: تحركنا لمجابهة تغيرات المناخ ونستعد لاستضافة COP27 في 2022

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والترحيب للمتحدثين في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، على ما طرحوه من أفكار تفيد في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، الذي تستضيفه مصر 2022، مشيرًا إلى أنّ الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وهو الأمر الذي نبه المتحدثون إلى خطورته، ومشددًا على أنّ وجود الخطر لا يمنع وجود سبيل لمجابهته.

مبادرة إحلال السيارات لحماية المناخ

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ قادة العالم قادرين على مجابهة مخاطر تغير المناخ خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى الخطورة النابعة عن ازدياد عدد السيارات المتوقع خلال السنوات المقبلة، وأنّ الحل يكمن في إحلال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بسيارات أخرى تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

وهو ما بدأته مصر بالفعل، حيث أطلقت مبادرة قبل 5 سنوات لإحلال تلك السيارات، حتى تصل مصر إلى أول سيارة كهربائية مصنوعة محليًا بحلول عام 2023، ورغم ارتفاع تكلفة الإنتاج بعض الشيء، إلا أنّها تظل فرصة سانحة أمام القطاع الخاص للمساهمة في الإجراءات التي تقلل أثر التغير المناخي.

تقليل حجم انبعاثات مصانع الحديد والإسمنت

وفي ذات السياق، أشار الرئيس إلى موضوع البحيرات التي تخضع لعملية تطوير وتطهير كاملة في مساهمة من الدولة المصرية لتحويل تلك البحيرات إلى طاقةٍ اقتصادية، كما تطرق إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحا أنّ الدولة المصرية خصصت أكثر من 80 مليار جنيه مصري لتبطين الترع وإعادة تأهيلها، وتتجه لمتابعة مصانع الحديد والإسمنت ومشروعاتها من أجل التقليل من حجم الانبعاثات، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق والكباري القومية لتوفير فرص العمل.

مصر منتبهة لخطور تغيّر المناخ

وأتمّ الرئيس حديثه، قائلا إنّ الانبعاثات التي تصدر عن مصر تكاد لا تُذكر، ومع ذلك فالدولة المصرية منتبهة لخطورة الأمر عالميًا، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الشباب والإعلاميين والسياسيين والقطاع الخاص في إعادة تعمير الأرض.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.