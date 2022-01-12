حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن رجل برج العذراء أنّه دائمًا ما ينجذب للفتاة التي تمنحه علاقة عاطفيّة كاملة ومثاليّة، وبمجرّد أن يقع بحبها فمن الممكن الثقة به وبالتزامه بالعلاقة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

يعمل وجود القمر في منزل الحظ على مساعدتك في التقاط الفرص والوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

يمنحك تناغم الشمس والقمر روح ملهمة ويمكن أن تنظر لمن تحب وللبعض من زاوية جديدة، ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل أفضل معهم.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة سلمى حايك ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.